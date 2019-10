Tunisie: prévisions météo pour mercredi 02 octobre 2019

Selon les prévisions météo, le ciel sera ce mercredi 2 octobre 2019 partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies temporairement orageuses l'après-midi sur le nord et le centre. Ils intéresseront localement le sud la nuit.

Des chutes de grêle et l'apparition de la foudre seront observé par endroits

Vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et modéré de 25 à 45 km/h ailleurs puis se renforçant l'après-midi près des côtes Est et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

Mer agitée à forte sur le nord et houleuse à forte en fin de journée ailleurs.

Températures en légère baisse et les maximales seront comprises entre 27 et 32°C sur le nord et les hauteurs et entre 33 et 38°C sur le reste du pays, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie.