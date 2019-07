Tunisie : Prévisions météo pour Mercredi 10 Juillet 2019

Pour la journée de mercredi 10 juillet 2019, la météo prévoit une légère baisse des températures sur le nord et le centre-est avec des maximales comprises entre 33 et 38°C et voisines de 31°C sur l'extrême nord, et persistent élevées sur le reste du pays et les maximales variant entre 39 et 44°C et atteignant 47°C sur le sud-ouest avec coups de sirocco.

Quelques nuages sur la plupart des régions seront progressivement abondants l'après-midi sur les régions ouest du nord et du centre avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre-est et de secteur Sud ailleurs; assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays puis tournant au secteur Est en fin de journée sur le centre et le sud.

Mer agitée à forte.