Tunisie: Prévisions météo pour samedi 21 Mars 2020

Selon les prévisions météo pour samedi 21 mars 2020, le temps sera parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions, ces pluies seront intenses notamment sur le centre et localement le nord.

Des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Est sur le nord et le centre et de secteur Ouest sur le sud fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 20 à 45 km/h ailleurs.

Mer très forte.

Températures en baisse, les maximales seront comprises entre 14 et 18°C sur le nord et le centre, voisines de 12°C sur les hauteurs ouest et entre 18 et 23°C sur le sud atteignant 25°C sur l'extrêmes-sud.