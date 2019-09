Pour samedi 28 septembre 2019, les services de l’Institut national de la météorologie prévoient un temps passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer peu agitée.

Températures maximales comprises entre 27 et 31°C sur les régions côtières et entre 31 et 35°C à l'intérieur du pays.