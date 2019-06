Selon les prévisions météo pour samedi 29 Juin 2019, le temps sera localement brumeux le matin puis ciel généralement peu nuageux.

Les températures resteront stationnaires. Les maximales seront comprises entre 30 et 34°C sur les régions côtières et entre 35 et 40°C sur le reste du pays.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud faible à modéré.

Mer peu agitée.