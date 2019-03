Tunisie: prévisions météo pour vendredi 08 mars 2019

Selon les prévisions météorologiques pour ce vendredi 8 Mars 2019, le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies faibles sur le nord.

-Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

-Mer peu agitée sur les côtes nord et agitée à forte sur les côtes Est.

-Températures en légère baisse sur le nord et le centre et les maximales seront comprises entre 18 et 23°C et stationnaires sur le sud, les maximales varieront entre 24 et 29°C.