Tunisie: Prévisions météo pour vendredi 17 Janvier 2020

Le temps sera vendredi 17 janvier 2020 localement brumeux le matin puis partiellement voilé sur l’ensemble du pays.

Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant en fin de journée près des côtes Nord.

Mer peu agitée à agitée devenant très agitée sur le nord et houleuse ailleurs.

Températures relativement en hausse et les maximales seront comprises entre 13 et 18°C, et de l’ordre de 11°C sur les hauteurs ouest.