Tunisie : prévisions pour ce samedi 02 Mars 2019

Selon les prévisions météo pour ce samedi 02 mars 2019, des bancs locaux de brume et de brouillard front leur apparition le matin.

-Des passages nuageux sur la plupart des régions seront progressivement abondants en fin de journée sur le nord et la région de Sahel.

-Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 km/h prés des côtes et modéré à assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

-Mer agitée à très agitée dans le golfe de Gabès et forte à très forte sur les autres côtes.

-Températures maximales comprises entre 14 et 19°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 19 et 24°C ailleurs.