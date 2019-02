Tunisie: que fait Abdelkrim Zbidi aux Emirats Arabes Unis?

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi effectue une visite aux Emirats Arabes Unis depuis le 15 février, accompagné d’une délégation militaire de haut de niveau, à l’invitation de Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum, vice-président de l’Etat des EAU, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense, a indiqué lundi un communiqué du département de la Défense.

Le ministre de la Défense a rencontré ce lundi Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d’Abu Dhabi et Vice-Commandant suprême des forces armées, a ajouté le communiqué, relevant que les deux parties ont affirmé “les liens historiques étroits unissant les deux pays et leur volonté à raffermir davantage les relations de coopération et à en diversifier les volets dans l’intérêt commun des deux parties”.

Abdelkrim Zbidi a également eu des entretiens avec le ministre d’Etat émirati des Affaires de défense, Mohamed Ahmed EL Baouardi, le général-major Hamad Mohamed Thani Al-Rumaithi, Ched d’état-major des forces armées et le ministre conseiller aux Affaires présidentielles, Faris AL-Mazroui.

Les entretiens ont porté sur la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de les promouvoir, souligne-t-on de même source.

Le ministre de la Défense a assisté dimanche à la cérémonie d’ouverture du Salon international de défense “Idex-2019”, au cours duquel il a rencontré le vice-président de l’Etat des EAU, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubaï. L’accent a été mis à cette occasion sur “la volonté des deux pays de consolider la coopération tuniso-émiratie”.

Abdelkrim Zbidi qui poursuit sa visite aux EAU jusqu’au 19 février, a rencontré les chefs de délégations de pays frères et amis dont le vice-ministre algérien de la Défense, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et le ministre marocain de la Défense.

Ces entretiens ont permis de passer en revue “plusieurs questions d’intérêt commun”, précise le communiqué.