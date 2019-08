Tunisie: quel temps fera-t-il lundi 19 août 2019?

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera lundi 19 août 2019 caractérisé par quelques nuages sur l’ensemble du pays. Ces nuages seront plus abondants l'après-midi sur les régions ouest du nord et du centre avec orages et pluies isolés puis intéresseront localement quelques régions Est.

Possibilité des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Sud assez fort de 35 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l'intérieur du pays.

Mer agitée.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 31 et 36°C sur les régions côtières Est, entre 37 et 41°C ailleurs et atteignant 43°C sur le sud-ouest avec coups locaux de sirocco