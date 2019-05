Tunisie : Qui sont les destouriens membres du Conseil national de Tahya Tounes ?

La liste du conseil national de Tahya Tounes publiée dans sa page Facebook, comprend pour le moment 277 membres qui viennent d’horizon divers et dont plus de 200 d’entre eux(220) figuraient dans l’ancien conseil national de Nidaa Tounes en 2014. Ils sont d’anciens d’Al Joumhouri, Afek Tounes, RCD, Al Massar, Attakattol, Achhab, en plus de quelques anciens syndicalistes et indépendants…

Sur ce bon nombre une trentaine de destouriens seulement en font partie . Ils étaient soit ministres, gouverneurs, ambassadeurs ou encore membres de la jeunesse destourienne ou hauts cadres de l’administration. Il s’agit de :