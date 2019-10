Tunisie: Quid de la voiture présidentielle?

La voiture présidentielle qui a assuré le transfert du Président de la République, Kais Saied, au Parlement puis au Palais de Carthage, a suscité une controverse sur les médias sociaux.

La voiture de marque Mercedes-Benz blindée, 4173 TU 211, est l'une des plus luxueuses voitures présidentielles, la meilleure et la plus sûre. C’est pourquoi, son luxe a provoqué un «séisme de commentaires», principalement lié à sa valeur dépassant un million 500 mille dinars.

Face à ce flot de commentaires et des interprétations, la Direction générale de la sécurité du Président de la République et des personnalités officielles a publié un communiqué sur sa page Facebook pour apporter les précisons nécessaires. Elle a expliqué que la voiture en question n’a coûté aucun millime au budget de l’Etat. Elle a été offerte à la présidence de la République par un pays frère au cours du dernier sommet arabe tenu à Tunis du 26 au 31 mars dernier sous la présidence de Feu Béji Caid Essebsi.

La Direction générale de la sécurité du Président de l’Etat et des personnalités officielles a assuré qu’elle dispose des capacités logistiques et techniques nécessaires pour assurer la sécurité du Président de la république.