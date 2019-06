Tunisie: Rached Ghannouchi entre la présidence de la République et la présidence de l’Assemblée ?

La question de la candidature du président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi à l’élection présidentielle taraude de plus en plus les esprits. Aussi bien lui que son parti se plaisent à entretenir le suspense sur cette éventualité et semer la diversion autour de « l’oiseau rare ».

Ghannouchi s’est récemment entretenu avec le chef du gouvernement Youssef Chahed à la demande de ce dernier après sa déclaration de revoir ses relations avec lui s’il a l’intention de se présenter à la présidentielle. Chahed s’est semble-t-il engagé de ne pas se présenter à la présidentielle parce qu’il veut rempiler à la Kasbah avec le soutien d’Ennahdha. On parle même d’un deal entre les deux parties pour « se partager le pouvoir » et s’opposer à la montée du parti destourien et sa présidente Abir Moussi qui les dérangent beaucoup et qui pourraient renverser toute la donne. Des membres du courant destourien qui viennent de rejoindre Tahya Tounes et notamment les dirigeants de l’ancienne Initiative de Kamel Morjane qui a fusionné avec le parti de Chahed sont chargés de cette tâche.

Le Conseil de la Choura du Mouvement Ennhdha, qui se réunira à la fin de cette semaine, pourrait arrêter sa position sur le choix de "l'oiseau rare" et décider de désigner l'un de ses dirigeants ou de soutenir un candidat proche du mouvement ...

Il convient de mentionner que le dernier congrès du mouvement (mai 2016) avait confié à son président le pouvoir de se porter candidat à des postes à responsabilités dans l'État, à savoir la présidence de la République et les présidences de l'Assemblée du peuple et du gouvernement "et à désigner les candidats qui le jugent approprié après la nomination de ce candidat au Conseil de la choura". Par conséquent, l'hypothèse de la candidature de Ghannouchi à la présidence n’est pas exclue surtout qu’elle est soutenue par ses proches et des membres de sa famille. Surtou que son ami du Bristol, Béji caid Essebsi ne va pas solliciter un second mandat. Comme il est possible que Rached Ghannouchi opte pour les législatives où il de fortes chances d’être élu à l’Assemblée sur la liste de la circonscription de Gabes. Et par conséquent, il pourrait briguer la présidence de l’ARP et quitter ainsi la présidence du mouvement par la grande porte.