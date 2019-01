Tunisie : René Trabelsi a-t-il été piégé par une chaine israélienne ?

La chaine israélienne I24 News va diffuser une interview du ministre du tourisme René Trabelsi dont une partie a été partagée par des médias tunisiens. Trabelsi est déjà accusé d’être « un sioniste défenseur de l’entité sioniste qui occupe la terre de Palestine et opprime son peuple arabe » et qui cherche à normaliser les relations avec Israël. Et bien qu’il se soit défendu devant le parlement niant être porteur de la nationalité israélienne, cette interview risque de l’acculer davantage.

Or, selon des sources proches du ministre, ce dernier a été piégé par le journaliste qui l’a interviewé et la société de production tunisienne qui a enregistré l’entretien. Le journaliste, de nationalité palestinienne apparemment, s’est présenté comme étant le représentant d’une chaine diffusant dans les territoires occupés. La présence des techniciens de la société tunisienne l’avait rassuré. Il s’estime avoir été piégé et induit en erreur.

Mais l’on se demande pourquoi ses collaborateurs n’avaient pas bien vérifié l’identité du journaliste et l’appartenance de la chaine. Car, le mal est déjà fait et la chaine israélienne I24 en langue française s’apprête à diffuser l’interview.