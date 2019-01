Tunisie: reprise cette semaine des négociations salariales

La Commission administrative de l’UGTT a décidé au cours de sa réunion, samedi dernier, une grève générale de deux jours, le 20 et 21 février prochain, au cas où le gouvernement ne répond pas positivement à ses revendications. Ce sera une grande première dans les annales de l’histoire du pays.

Les négociations salariales dans la fonction publique ont achoppé à la dernière minute. Gouvernement et UGTT sont tombés d’accord sur les montants des augmentations, entre 136 et 180 dinars, selon les catégories, échelonnés sur deux ans, mais elles n’ont pas réussi à s’entendre sur la date d’effet. Le gouvernement a proposé décembre 2018 pour la première tranche représentant 40% du montant et janvier 2020 pour la deuxième tranche. Proposition rejetée par la centrale syndicale qui tient au mois d’octobre 2018 et mai 2019. Même le cas des retraités de la fonction publique a été résolu puisqu’ils seront concernés par les augmentations.

La journée de la grève le 17 janvier, si elle s’est déroulée sans accrocs, a été néanmoins marquée par une escalade langagière de la part de Noureddine Tabboubi qui s’en est pris violemment au gouvernement accusé d’être le suppôt du FMI. Alors que le discours du gouvernement a été plutôt calme, bien qu’il ait péché par un manque de communication.

Cette semaine verra, selon Mohamed Trabelsi, ministre des affaires sociales, la reprise des négociations. Le gouvernement va présenter de nouvelles propositions. Un accord devrait être trouvé et la poire serait coupée en deux. Il n’est pas exclu que la date d’effet soit modifiée pour la deuxième tranche notamment : octobre 2018 au lieu de mai 2018 comme proposée par l’UGTT et de janvier 2020 pour le gouvernement. Les deux parties savent très bien que le pays ne tolère plus une deuxième paralysie totale, cette fois-ci de deux jours, comme annoncé par la centrale syndicale.