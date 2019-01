Tunisie : retour à la normale, ce lundi 28 janvier, dans les établissements secondaires

Comme annoncé par Hatem Ben Salem, ministre de l’éducation, les cours vont reprendre normalement dans les collèges et lycées secondaires, ce lundi 28 janvier.

La crise dans l’enseignement secondaire est en voie de règlement après l’intervention du se secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi. Les négociations entre le ministère de l’éducation et la fédération générale de l’enseignement secondaire vont reprendre ce matin, sans conditions, ni réserves de part et d’autre. Les deux parties sont appelés à s’entendre et à trouver un accord pour sauver l’année scolaire.