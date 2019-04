Tunisie-UE: Lancement d’un projet pour la réduction des risques nucéléaires

La Tunisie accueillera mercredi 24 avril, à Tunis, la cérémonie de lancement d’un nouveau projet de coopération régionale financé par l'Union européenne pour une meilleure maîtrise du risque lié aux produits chimiques et biologiques dangereux. Le projet SECTRANS-NAS porte sur le développement et renforcement des capacités de gestion des risques liés au transport terrestre de matières chimiques et biologiques en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Cette cérémonie réunie des experts des six pays participants au Projet ainsi que des représentants de la Délégation de l'Union Européenne, des ambassades des Etats membre de l’Union Européenne et des pays partenaires.

Les actions de ce projet visent à renforcer les compétences et la coopération des différentes parties prenantes des six pays africains qui sont : la Tunisie, l’Algérie, le Burkina Faso, le Mali, Le Maroc et le Niger. Elles ont été développées par les autorités compétentes de ces pays dans le cadre de l'Initiative des Centres d'Excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (CdE NRBC UE). Ce programme de coopération de l'UE en matière de sécurité civile rassemble 61 pays répartis autour de huit bureaux régionaux dont celui des pays de l’Afrique du Nord et du Sahel, basé à Alger.

Il est attendu que le projet SECTRANS-NAS contribue, en étroite coopération avec chacun des pays bénéficiaires, à la mise à jour des cadres juridiques nationaux, au développement d'outils méthodologiques et au renforcement des capacités des différents acteurs de la prévention, la préparation et la réponse aux accidents/incidents liés au transport terrestre de marchandises dangereuses.

Le projet SECTRANS-NAS, doté d'un budget de 2,2 millions d'euros est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium dirigé par la Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques-FIIAPP(Espagne) et ses partenaires de l’Association pour le Développement, l'Éducation, le Droit, la Formation, l'Art et la Sécurité - ADELFAS (Espagne) et l'Institut Militaire d'Hygiène et d'Épidémiologie – MIHE (Pologne).

La cérémonie d´ouverture du lancement du Projet est ouverte aux médias. La réunion se tiendra au sein de l´hôtel la Maison Blanche (45 avenue Mohamed V).

Communiqué