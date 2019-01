Tunisie : un million d’élèves abandonnés à eux-mêmes

Trois semaines après le retour des vacances d’hiver et la situation dans le secteur de l’enseignement secondaire n’a pas évolué, si elle n’a pas empiré. Les examens du premier trimestre ont été boycottés par la plupart des professeurs à l’appel de la fédération générale de l’enseignement secondaire dont le secrétaire général Lassaad Yacoubi annonce de nouvelles journées de colère le 23 janvier courant. De son côté le ministère de l’éducation se mure dans le silence et les parents ne savent plus à quel saint se vouer. Pendant ce temps, les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sèchent les cours et font des marches de protestation pour exprimer leur ras le bol. Ils accusent le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, et le secrétaire général de l’enseignement secondaire, Lassaad Yacoubi, et les rendent responsables de cette situation où ils se trouvent pris en otage.

Pendant ce temps, le gouvernement et l’UGTT n’arrivent pas encore à s’entendre sur les augmentations salariales dans la fonction publique. Les désaccords ont culminé avec la grève générale de jeudi 17 janvier 2019. Mais tous les deux semblent ne pas trop de soucier de l’avenir d’un million de jeunes livrés à eux-mêmes et abandonnés à leur sort.