Tunisie: un nouveau maillot pour l'EN de foot

Le nouveau maillot de la sélection tunisienne de football avec lequel les aigles de Carthage devront disputer la prochaine coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet), a été présenté samedi matin aux médias, lors d’une cérémonie à Tunis.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii, des membres du bureau fédéral, du staff administratif et technique de la sélection ainsi que des joueurs et du représentant de l’équipementier officiel de la sélection.

S’agissant des couleurs, il y a lieu de noter que le choix a été porté sur la couleur jaune pour ce qui est de la tenue des gardiens, tandis que les joueurs de champ porteront les traditionnelles couleurs blanc et rouge. La nouveauté c’est l’ajout d’un troisième maillot de couleur noire.

L’équipe tunisienne est, rappelle-t-on, en stage depuis samedi dernier en prévision de la phase finale de la CAN programmée du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Les aigles de Carthage évolueront au sein du groupe E aux côtés du Mali, de l’Angola et de la Mauritanie.