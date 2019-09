Tunisie: Une fake page au  nom de Mosaïque FM

Après Sigma Conseil c’est le logo de Mosaïque FM qui a fait l’objet d’une « arnaque ». Dans un communiqué publié dans son site, la radio précise « qu’une page inconnue exploitant le nom et le logo de Mosaïque FM sur Facebook est en train de diffuser de fausses informations et des déclarations montées de toutes pièces attribués à des responsables locaux et internationaux pour des fins politiques et idéologiques.

La dernière fausse information est celle attribuée au président italien sur les liens de la France avec les richesses tunisiennes.

Cette page a aussi publié auparavant des déclarations montées de toutes pièces attribuées à l’ambassadeur de France en Tunisie et à Marine le Pen.

Radio Mosaïque FM attire à cette occasion l’attention de ses fans sur les réseaux sociaux que cette page n’a aucun lien avec la radio.

Radio Mosaïque FM annonce à cette occasion que des poursuites judiciaires seront lancées contre tous ceux qui exploitent son logo ou son nom pour donner de la crédibilité aux fausses informations et aux rumeurs.

Radio Mosaïque FM rappelle à ses fans que sa page sur Facebook est vérifiée et qu’elle est distinguée par le badge bleu.