Tunisie: une nouvelle revendication de Lassad Yacoubi

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaacoubi, a indiqué, jeudi 24 janvier, que son syndicat propose, dans le cadre des revendications relatives aux primes spécifiques, de créer une caisse des prestations sociales au profit des enseignants.

Cette caisse sera cogérée par les ministères des Finances et de l’Education et la Fédération elle-même, a ajouté Yaacoubi lors d’une séance d’audition organisée par la Commission parlementaire des jeunes, de la culture et de l’éducation.

Le responsable syndical a fait savoir que la Fédération revendique la révision à la hausse de la prime spécifique qu’il a qualifiée de “prime de métier pénible”, en dehors des négociations sociales dans le secteur de la fonction publique.

Par ailleurs, il a affirmé que la reprise des négociations reste tributaire du ministère qui est appelé, a-t-il dit, à adresser une correspondance à la Fédération, assurant la prédisposition de son syndicat à redémarrer les négociations afin d’éviter le spectre de l’année blanche.

En outre, il a fait savoir que la réforme éducative est une question qui n’a pas été abordée lors des séances de négociation, appelant à rattacher les professeurs de l’éducation physique au ministère de l’Education et non pas à celui des Sports.