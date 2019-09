Tunisie: Une trentaine de blessés dans un accident de bus à Rades

31 personnes ont été blessées plus ou moins grièvement quand un bus, en provenance de Djerba avec 52 personnes à bord, a percuté l'entrée d’un tunnel à Radès, a indiqué le porte-parole de la protection civile, Moez Triaâ dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

14 blessés ont été emmenés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, alors six autres ont été transportés à l’hôpital de Charles Nicolle. 8 blessés ont été par ailleurs emmenés à l’hôpital Yasminet et trois à l’hôpital la Rabta.

Crédit photos: Mosaique FM