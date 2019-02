Tunisie : vers une sortie de crise dans l’enseignement secondaire

“Les deux parties sont en train de tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution qui soit à la hauteur des attentes de tous”, a-t-il souligné, indiquant que la séance tenue, jeudi, a abordé toutes les questions dont celles restées en suspens.

Chaque partie examinera les propositions présentées, a-t-il ajouté, précisant que la séance reprendra ce vendredi après-midi.

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT et son porte-parole, Sami Tahri a, pour sa part, déclaré à la TAP, que cette séance reste “préliminaire” dans la mesure où elle n’a pas abouti à des propositions concrètes qui sont encore “en état d’ébauche”.

“La séance devrait reprendre vendredi après-midi”, a-t-il fait savoir.

Face à la non satisfaction des revendications des professeurs, la fédération générale de l’enseignement secondaire avait décidé de boycotter les examens du premier et du second trimestre.

Ces revendications concernent notamment la révision de l’âge de départ à la retraite, l’augmentation des primes spécifiques et l’augmentation du budget des établissements publics.

Une journée de colère des professeurs est prévue le 6 février prochain.

La crise de l’enseignement secondaire perdure depuis plusieurs mois provoquant l’exaspération des parents et élèves préoccupés par le spectre d’une année blanche et impatients de voir les parties gouvernementale et syndicale parvenir à un dénouement à la hauteur de leurs attentes.