Tunisie : voici les contours du gouvernement Jemli

Le chef du gouvernement désigné Habib Jemli peaufine les derniers détails de son gouvernement. Après le refus du Courant démocrate et du mouvement Achaab qui ont formé ensemble un groupe parlementaire de 41 membres, il s’est retourné du côté de Qalb Tounes et de son président Nabil Karoui qui a pris langue avec le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi qui auraient même scellé un deal pour gouverner ensemble. Jemli a également obtenu le soutien du groupe de la Réforme nationale présidé par Hassouna Nasfi et celui de l’Avenir composé de neuf députés et éventuellement Tahya Tounes. Ainsi, il pourrait être assuré du soutien de plus de 140 députés.

Jemli va garder pratiquement la même architecture du précédent gouvernement avec 26 ministères mais avec moins de secrétaires d’état. Au total l’équipe serait composée de 35 ou 36 membres. Selon certaines sources, les ministères de souveraineté iraient à des personnalités indépendantes en accord entre le chef du gouvernement désigné et le président de la république pour les affaires étrangères et la défense et entre lui et le président du mouvement Ennahdha pour l’intérieur et la justice.

Quant aux autres départements, ils seraient confiés à des personnalités choisies par Jemli en personne pour au moins le tiers. Ennahdha aurait à sa disposition près d’une douzaine de maroquins entre ministres et secrétaires d’état qui seraient choisis parmi ses dirigeants ou ses proches. Par contre, son nouvel allié Qalb Tounes hériterait de sept ou huit départements dont cinq ministères. Le reste serait partagé entre les deux groupes de la Réforme nationale t de l’Avenir.

On s’attend à ce que Habib Jemli présente son équipe au président Kais Saied avant la fin de la semaine en cours. Le parlement devrait alors se réunir la semaine prochaine pour accorder sa confiance au nouveau gouvernement.