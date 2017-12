UBCI organise la 4ème édition des rencontres « meet the experts »

A travers un communiqué de presse, l'UBCI BNP Paribas annonce , la tenue de sa quatrième édition de ses rencontres annuelles « Meet the experts », le mardi 5 décembre, à Sfax. Cette évènement d'envergure a vu la participation de plus de 300 clients du segment banque privée autour d’une réflexion sur le projet de Loi de Finances 2018.

Cette réunion organisée en collaboration avec le cabinet Ferchiou & Associés et présidée par Pierre Bérégovoy, Directeur Général de la banque, a vu la présence d’invités d’honneur, dont Slaheddine Zahaf, fondateur du cabinet d’expertise comptable Zahaf & Associés.

Comme les éditions précédentes « Meet The Experts » s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement et du conseil aux clients privés de la banque ; l’UBCI et ses équipes se sont donc attachées à exposer les principales dispositions de la Loi de Finances 2018 et discuter de ses orientations générales, axées sur les volets suivants :

Impulsion de l’investissement, encouragement à l’épargne et soutien de la compétitivité des entreprises.

Elargissement du champ d’application de l’impôt.

Poursuite de la lutte contre l’évasion fiscale et la contrebande.

Protection de la production locale et rationalisation des importations.

Maintien des équilibres des finances publiques.

Dispositions à caractère social.

Forte de son expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine, l’équipe UBCI-Conseil et Gestion Patrimoniale apporte au quotidien à ses clients conseil et assistance privilégiés pour les aider à développer leurs patrimoines financiers et à réaliser leurs objectifs d’investissement.

Cette édition de « Meet The Experts » a été aussi une occasion pour exposer à un auditoire avisé composé d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprises et de professions libérales l’offre innovante « Flexinvest », une nouvelle solution d’optimisation du patrimoine financier, basée sur la diversification des avoirs sur différents supports, en fonction du profil de risque et de l’objectif d’investissement recherché.

L’UBCI Groupe BNP Paribas a ainsi pour ambition de consolider ses positions en capitalisant un savoir-faire, une offre novatrice et un accompagnement personnalisé.