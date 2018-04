UIB : Accélération de la dynamique de croissance et de rentabilité en 2017

Dans un environnement économique toujours complexe, la stratégie de croissance saine et rentable de l’Union Internationale de Banques (UIB), fondée sur un modèle équilibré couvrant l’ensemble des marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises, sur une gestion rigoureuse des coûts et des risques et sur une priorité forte accordée au développement du capital humain, continue à produire des performances élevées. L’UIB affiche ainsi des résultats commerciaux et financiers record en 2017, avec un résultat net qui franchit la barre des 90 MTND.

Ressources et emplois

Les dépôts de la clientèle ont atteint 4 122 Millions de dinars (MTND) à fin 2017, en hausse de +12,6 %. L’UIB continue à consolider la structure équilibrée de ses ressources, privilégiant notamment les dépôts d’épargne qui représentent 33,7% des ressources clientèle (vs 27% pour le secteur des grandes banques privées). Les crédits nets à la clientèle s’élèvent à 4 938 MTND, en progression de +19,5%, affichant un additionnel annuel de 808 MTND. Cette progression – qui positionne l’UIB comme la deuxième banque privée par le volume additionnel de financement de l’économie en 2017 – témoigne de la bonne dynamique de conquête commerciale et de gain de parts de marché. Le ratio Crédits/Dépôts, qui s’établit à 107,9% à fin 2017 en tenant compte des emprunts et ressources spéciales, illustre l’adéquation de la structure de financement de la banque.

Exploitation et revenus

Le Produit Net Bancaire (PNB) enregistre une progression soutenue de +17,1% et atteint 290,1 MTND au titre de l’exercice 2017. Cette hausse est tirée par la bonne progression de l’ensemble des composantes du PNB, qu’il s’agisse de la marge d’intérêt (un total de 159,4 MTND, en hausse de +12,5%), de la marge sur commissions (un total de 91,9 MTND, soit une progression de + 13,4%) ou des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement (un total de 38,9 MTND, en hausse de +54,9%). Cette croissance soutenue des revenus permet à l’UIB de consolider sa position de 4ème banque privée du pays par le PNB. La progression des charges générales d’exploitation (hors dotations aux amortissements) s’élève à +14,8% en 2017 (27,6 MTND vs 24 MTND en 2016), un rythme en-dessous de l’évolution du PNB qui reflète notamment la politique d’investissement dans le développement du capital humain et la modernisation des infrastructures informatiques. En intégrant les dotations aux amortissements, la hausse de l’ensemble des charges générales d’exploitation reste contenue à 14,5%. Cet effort de maîtrise des coûts permet de poursuivre la baisse du coefficient d’exploitation qui s’affiche à 46,6% fin 2017, soit -1,9 points de moins qu’en 2016, et de renforcer encore les ratios de productivité, avec un ratio Commissions/Frais de personnel en hausse de 13 points à 93,7% et une productivité par agent (PNB/Effectif) en hausse de 11,9 % à 206,3 mille dinars.

Coût du risque et qualité des actifs

Le coût net du risque de contrepartie s’établit à 14,9 MTND au titre de l’exercice 2017, en baisse de 10% sur un an. Ce niveau qui reste modéré à 5,1% du PNB 2017, illustre la qualité du portefeuille – en dépit de la conjoncture économique difficile – et celle de l’analyse et de la maîtrise des risques de crédit et des risques opérationnels. Le taux de créances classées continue à régresser à 8,1% fin 2017 contre 9,4% fin 2016, avec un taux de couverture de 77% (incluant les agios réservés), qui figure parmi les meilleurs du secteur bancaire.

Résultats

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) s’établit à 155 MTND en 2017, en hausse de +21,4% par rapport à 2016. Le Résultat Avant Impôt, véritable mesure de la performance économique de la banque indépendante de la politique fiscale, s’établit à 138,8 MTND en 2017 vs 113,7 MTND en 2016, soit une croissance de +22,1%. Le résultat net 2017, en croissance de 18,8%, atteint 90,1 MTND (après prise en compte de 48,7 MTND d’impôts sur les bénéfices dont 6,1 MTND sous forme de contribution exceptionnelle / Loi de Finances 2018) et dépasse ainsi nettement les

dernières estimations communiquées par l’UIB au marché (la communication financière du 8 mai 2017 faisait état d’un résultat net prévisionnel de 82 MTND au titre de l’année 2017). Enfin, le rendement des fonds propres (Return On Equity, ROE) s’élève à 22,2%, un des niveaux les plus élevés du secteur.

Ratios réglementaires et niveau des fonds propres

Les fonds propres nets de l’UIB s’élèvent à 576 MTND à fin 2017, en hausse de 74 MTND vs. fin 2016, permettant de renforcer encore le socle solide de solvabilité de l’UIB. Compte tenu d’un total de risques nets encourus pondérés au titre du risque de crédit et du risque opérationnel de 5 170 MTND, le ratio de solvabilité s’élève à 11,13% (vs. 10,9% fin 2016). Les fonds propres nets de base, socle dur de la solvabilité, s’élèvent à 418 MTND et permettent d’atteindre un ratio « Tier One » de 8,1% (vs. 7,6% fin 2016). L’ensemble des ratios et seuils réglementaires prévus par les Circulaires BCT n°2012-09 (Division et couverture des risques et suivi des engagements) et n°2014-14 (Ratio de liquidité à court terme LCR entré en vigueur en janvier 2016, dont le seuil réglementaire pour 2017 est fixé à 80%) sont respectés au 31/12/2017.

Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire et distribution de dividendes 2017.

Le Conseil d’administration de l’UIB, réuni le vendredi 7 mars 2018, a approuvé le projet de rapport de gestion et arrêté les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2017. Il a relevé avec satisfaction les résultats commerciaux et financiers record enregistrés qui llustrent le succès du modèle de croissance durable, saine et rentable de l’UIB. Fort de ces résultats, le Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende de 13% de la valeur nominale des titres, soit 0,650 TND par action, et convoque les actionnaires de l’UIB en Assemblée Générale Ordinaire pour le Vendredi 20 Avril 2018 à 10 heures à l’Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac Tunis.

Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Le Conseil d’administration a convoqué en outre les actionnaires de l’UIB en Assemblée Générale Extraordinaire pour le Vendredi 20 Avril 2018 à 12 heures à l’Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac Tunis, à l’effet de modifier les articles 19, 26, 32 et 50 des statuts de la Banque.