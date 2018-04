UIB : Bonnes performances commerciales et financières au cours du premier trimestre 2018

L’Union Internationale de Banques (UIB) a continué au cours du premier trimestre 2018 à afficher une progression soutenue de ses résultats. Son produit Net Bancaire enregistre une croissance de +15,4% vs fin mars 2017 (+19,8% hors contribution au Fonds de Garantie des Dépôts) portée par une hausse de +28,1% sur un an de ses Produits d’Exploitation Bancaires. Ces résultats sont tirés par la dynamique des marges d’intérêt et sur commissions et par la bonne tenue des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement.

L’UIB a poursuivi l’intensification de sa conquête commerciale sur les différents segments de clientèle Corporate et Retail. Les encours de ses dépôts et de ses crédits nets à la clientèle progressent ainsi respectivement de +13.9% et de +18% vs. fin mars 2017, témoignant de la confiance de ses clients et reflétant son rôle accru dans le financement de l’économie tunisienne.

Cette bonne dynamique commerciale s’accompagne de rigueur opérationnelle, illustrant les efforts continus de rationalisation parallèlement à la poursuite des investissements dans la transformation et dans le développement des relais de croissance de demain. Le coefficient d’exploitation poursuit ainsi sa baisse (48% au 31 mars 2018 et 46.2% hors contribution au Fonds de Garantie des Dépôts) et le Résultat Brut d’Exploitation progresse de +17.5% (+26% hors contribution au Fonds de Garantie des Dépôts).

Le trimestre a également été marqué par l’organisation, en partenariat avec PROPARCO, de la première édition des Journées PRO by UIB, dédiée aux professionnels libéraux de la santé, le 08 mars dernier à Sfax, et de la troisième Journée PME by UIB, dédiée aux TPE et aux PME, le 22 février 2018 à Monastir, prélude à une dizaine d’autres évènements de proximité prévus tout au long de l’année et couvrant tout le territoire. Destinés à rapprocher les services de l’UIB de ses clients, à améliorer leur accès aux financements et à les conseiller dans leurs stratégies de croissance et d’investissement, ces journées illustrent la force de l’engagement de la banque vis-à-vis de ces composantes essentielles du tissu économique tunisien.

Commentant ces indicateurs, M. Mondher Ghazali, Directeur général de l’UIB a déclaré : « Le bilan largement positif du premier trimestre 2018 démontre la pertinence et la qualité d’exécution de notre stratégie de différenciation engagée début 2017, à la faveur de l’engagement et de l’expertise reconnus de nos collaborateurs. Il traduit la solidité de notre business model équilibré fondé sur l’innovation et la satisfaction de la clientèle et couvrant l’ensemble des marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises. Il permet à notre banque de poursuivre sa transformation en misant sur l’accroissement de son agilité tout en continuant à renforcer la qualité de ses services en vue d’être la banque relationnelle de référence en Tunisie. »