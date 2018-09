UK Export Finance Forum: La Chambre de Commerce Tuniso Britannique présente les solutions de financement de l’UK Export Finance

La Chambre de Commerce Tuniso Britannique (TBCC) a organisé Mardi 25 Septembre à Tunis un forum sous le thème UK Export Finance Forum.

Ce Forum, Présidé par Mr. Mehdi Ben Abdallah et rehaussé par la présence de Son Excellence l’Ambassadrice du Royaume Uni Louise De Susa, Mr. Vomic Shah, Directeur de l’UKEF MENA, Mr. Richard Prendergast, PDG de Skywater International, ainsi que les membres et les partenaires de la TBCC représentants du secteur privé, a été une occasion de présenter les solutions de financement de l’UK Export Finance, l’Agence Gouvernementale Britannique de crédit à l’exportation, qui met à la disposition des investisseurs Tunisiens 2 milliards de livres sterling, pour financer leur projets.

Mr. Shah a déclaré que ce programme d’appui financier concerne tous les secteurs, toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les projets PPP mais aussi les entreprises tunisiennes qui veulent travailler avec l’Afrique, avec un taux de remboursement compétitif qui peut aller jusqu’à 18 ans dans certain cas. Les porteurs de projets bénéficieront de ce programme en acquérant des biens ou services britanniques qui représentent 20% du taux de leurs charges.

SE. Louise De Sousa a exprimé la volonté du gouvernement Britannique à œuvrer afin de consolider les relations bilatérales Tuniso-Britanniques dans les divers secteurs, et soutenir les PMEs, un atout considérable qui caractérisent l’environnement des affaires tunisien et britannique.

Au terme de cette rencontre, Mr. Mehdi Ben Abdallah, Président de la TBCC a réitéré l’engagement de la Chambre de fournir le cadre adéquat afin d’informer les investisseurs Tunisiens et Britannique et stimuler les initiatives publiques et privées, tout en rappelant aux membres de la TBCC son plan d’action pour soutenir le commerce et l’investissement entre les deux pays à travers les nombreuses activités prévues dans les prochains mois.