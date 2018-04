Ulcéré par les résultats de son club, un président inflige une amende à ses joueurs et les renvoie

Un match nul et une troisième place au championnat. Il n’en fallait pas plus pour faire entrer Evangelos Marinakis, président de l’Olympiakos, dans une fureur noire. Ulcéré par les récents résultats de son équipe, il a décidé de prendre des mesures, à commencer par une amende de 400 000 euros infligée à ses joueurs. Mais le président a été plus loin en expédiant son équipe en vacances avant même la fin du championnat.

« Je vais rebâtir l’Olympiakos de fond en comble et il deviendra l’équipe dont nous rêvons. Moi et le reste des supporters vous avons assez tolérés. Vous partez aujourd’hui et vous allez en vacances », aurait-il ainsi tonné lundi devant ses joueurs, selon des propos rapportés par la presse grecque.

« Les équipes amateurs vivent avec le juste nécessaire, elles adorent l’Olympiakos et leurs supporters bien plus que vous », aurait ajouté Marinakis, en promettant d’investir l’argent collecté par l’amende dans les équipes amateurs du club. « Vous pensez davantage à vos belles maisons et à vos voitures et vous n’en avez rien à faire de l’équipe. (…) Je paye des millions pour que vous ayez tout, à cause de vous j’ai viré trois entraîneurs, mais en fin de compte il semble bien que ce soit vous qui êtes en faute ».

Seuls quelques joueurs de l’équipe actuelle seraient retenus pour les trois dernières rencontres de Super Ligue, alors que des jeunes de l’équipe des moins de 20 ans seraient promus pour compléter l’effectif et assurer la fin du championnat.

AFP