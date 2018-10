Un attentat qui rappelle « la réalité de la menace terroriste », selon RFI

Dans un article mis en ligne ce matin de mardi 30 octobre, RFI revient sur l’attentat terroriste survenu hier dans l’avenue Habib Bourguiba. « A un an des scrutins présidentiel et législatif, la Tunisie, dont plusieurs milliers de ses ressortissants sont allés combattre dans les rangs de Daech, doit donc composer avec une menace terroriste effective prête à agir jusqu’au cœur de la capitale ».

La radio a cité le président de la République qui « n’a pas hésité à parler de tragédie, reconnaissant un raté dans la lutte antiterroriste. « Nous avions cru avoir éradiqué le terrorisme, a déclaré Beji Caïd Essebsi, mais, a-t-il ajouté, ce terrorisme est toujours présent au cœur de la capitale. »

Elle a rappelé les précédents attentats sanglants. « Depuis 2015, année des attabtas de Sousse, du Bardo et de Tunis, qui ont fait plus de 70 morts, le pays pensait en avoir fini avec les attentats. Certes en juillet, six membres de la garde nationale sont morts lors d’une embuscade près de la frontière algérienne, mais les autorités qui maintiennent l’état d’urgence depuis 2015 semblaient assurer la sécurité dans les agglomérations, en particulier Tunis. »