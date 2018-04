Un bus de la TRANSTU prend feu

Un bus appartenant à la TRANSTU, a pris feu ce mardi 24 avril 2018 à 10h45, près de la gare de Barcelone, suite à une panne qui serait derrière l’incendie.

Selon, Mohamed Chemli, chargé de communication et des relations l'extérieures au sein de la TRANSTU, l’incendie s'est déclenché dans le bus juste après la descente des voyageurs. Le chauffeur a suffoqué en raison de la fumée et il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de cet incident.