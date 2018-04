Un butin de 300 mille dinars volés au domicile d’une femme d’affaires au Lac

Une femme d'affaires arabe résidant au lac 2 a été volée, la valeur du butin est de 300 mille dinars, rapporte Mosaïque FM dans l’émission « Sbeh Ennes » de ce mercredi 25 avril 2018. Le coffre-fort a été tout simplement emporté avec tout ce qu’il contient comme argent en dinars tunisiens et en devises étrangères, ainsi que des bijoux en or et diamant. La victime a déposé plainte le 21 avril au poste de police du Lac.

Les enquêteurs n’ont pas mis beaucoup de temps pour identifier les auteurs du vol. Il s’agit de l’employée de la maison qui a tout planifié avec sa sœur et la femme de son frère. Une descente effectuée au domicile de l’employée, qui a reconnu son forfait, a permis de retrouver une partie du butin. Elles ont été, toutes les trois, arrêtées.