Un député appelle à promulguer une loi pour protéger les responsables contre la diffamation

Face à la propagation de rumeurs visant en particulier des responsables politiques qui font, souvent, l’objet de diffamation sur les réseaux sociaux, le député de Nidaa Tounes, Béchir Ben Amor a appelé, au cours d’une intervention devant l’Assemblée des représentants du peuple, à la promulgation d’une loi pour protéger les responsables politiques et administratifs contre ce genre de délits.

Il est à noter que plusieurs responsables politiques ont porté plainte contre de blogueurs et des facebookers. Certains comme le ministre Mehdi Ben Gharbia ont obtenu gain de cause. Sa plainte contre un blogueur, a en effet, abouti, et ce dernier a été condamné à un an de prison pour diffamation et diffusion d’informations erronées sur les réseaux sociaux. Il en est de même de cet autre blogueur qui a déversé son fiel contre le président de la république et sa famille.