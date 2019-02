Un jeune d’origine palestinienne élu président du Salvador

Nayib Bukele, qui vient d’être élu, à 37 ans, président du Salvador, le plus petit pays de l’Amérique centrale(20 742 km2 pour une population estimée à 6 328 196 habitants en 2014), est le fils d'Olga Ortez de Bukele et d'Armando Bukele Kattan, un homme d'affaires de renom d'origine palestinienne, chrétien converti à l'islam et devenu imam, et une figure influente dans la vie politique du pays. Encore très jeune, Nayib Bukele a été reconnu pour ses compétences et son esprit d'entreprise.

Bukele aime se définir comme antisystème, même s’il est issu d’une riche famille salvadorienne et qu’il est entré en politique il y a déjà huit ans. Son élection, dès le premier tour du scrutin du dimanche 3 février avec 53 % des voix, a en effet mis fin à trente ans de bipartisme, après les treize ans de guerre civile, entre la droite de l’Alliance républicaine nationaliste (Arena, 1989-2009) et les ex-guérilleros d’extrême gauche du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN, au pouvoir depuis 2009).