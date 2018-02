Un ministre français au milieu d’un scandale de viol

Le ministre français de la Transition écologique et solidaire, numéro trois du gouvernement, est au milieu d’un scandale de viol après les révélations du magazine « Ebdo », paru ce vendredi, relayant deux accusations contre lui alors qu’il était animateur télé.

Le journal évoque deux cas distincts. Le premier remonterait à « l’été 1997 ». « Nicolas Hulot aurait abusé » d’une femme dans l’une de ses maisons, écrivent les auteurs de l’article. Il s’agit de la petite-fille de François Mitterrand, 20 ans à l’époque. Celle-ci a déposé une plainte en 2008, l’année suivant la prescription de dix ans dans ce type de cas, pour que « soit dressé un procès-verbal racontant sa version des faits ».

« Ebdo » ajoute qu’elle en a parlé à plusieurs reprises à Nicolas Hulot ces dernières années, le magazine sous-entendant que ce serait la raison des multiples abandons de l’écologiste dans la course à la présidentielle (2007, 2012, 2017). « Ma fille l’a tenu à bout de fusil », dit le père de la victime présumée au journal.

L’autre cas évoqué par « Ebdo » concerne une ancienne salariée de la Fondation Hulot. Elle avait avancé des faits de harcèlement de la part d’un ancien employeur. Le magazine indique que plusieurs personnes au sein d’Europe-Ecologie-Les Verts pensaient qu’il s’agissait de Nicolas Hulot.

Le ministre a réagi sur le cas de la plainte déposée en 2008 par la petite-fille Mitterrand : « Elle a été classée sans suite car non seulement l’affaire était prescrite, mais j’ai été auditionné par les gendarmes à ma demande, et les enquêteurs ont très rapidement considéré qu’il n’y avait rien qui permettait de poursuivre cette affaire. » Sur le cas de son ancienne salariée, qu’il aurait harcelée : « La réponse est non et je le dis avec autant de force que la personne en question, qui est parfaitement identifiée, avec laquelle je suis en contact, vous dira la même chose. »

