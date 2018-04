Un mort et 4 blessés dans un accident à Bir El Kassaa

Un grave accident s’est produit, ce vendredi 20 avril 2018, à la sortie de Bir El Kassaa, provoquant la mort d’une personne et ma blessure de 4 autres. Ces derniers ont été transportés à l’hôpital des grandes brûlures de Ben Arous.

Selon une source de protection civile citée par Mosaïque FM, un camion avait dérapé et changé complètement de voie de voie causant un carambolage avec un autre camion et trois voitures.