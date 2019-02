Un nouveau livre sur Bourguiba sort en France à partir du 18 février

Un nouveau livre sur Bourguiba sera mis en vente à partir du 18 février 2019 en France. Ecrit par Bertrand le Gendre, ancien rédacteur en chef du journal le Monde et professeur associé à l’université Panthéon-Assas Paris II, il retrace l’itinéraire de celui qu’il qualifie « d’oriental occidentalisé, musulman nourri de lumières » qui « a conduit son pays à l’indépendance et l’a ouvert sur le monde moderne ». Sans lui, « la Tunisie ne serait pas aujourd’hui la seule démocratie du monde arabe ».

Bourguiba croyait à l’éducation de tous et à l’émancipation de la femme musulmane. À peine parvenu au pouvoir en 1956, il interdit la polygamie, la répudiation et les mariages prononcés sans le consentement de l’épouse. Ce « code du statut personnel », imposé à une société imprégnée des valeurs du Coran, est d’une audace folle pour l’époque, et le reste aujourd’hui. Au fil des années cependant, cet élan réformiste a cédé la place à un autoritarisme confus aggravé par la maladie. Telles sont les ombres et les lumières du « siècle de Bourguiba » qui s’étend de 1903, date officielle de sa naissance, à 2000, l’année où il s’éteint, treize ans après avoir été écarté du pouvoir par Ben Ali.

Basée sur les archives françaises et tunisiennes ainsi que sur de nombreux entretiens avec ceux qui l’ont côtoyé, cette biographie témoigne de la place unique que le Combattant suprême occupe dans l’histoire du colonialisme et du post-colonialisme. Portrait d’un homme, de ses mérites et de ses défaillances, elle retrace l’histoire d’une nation en devenir dont il fut le grand architecte.