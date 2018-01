Un nouveau programme gouvernemental pour l'amélioration du climat d'investissement

Le chef du Gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, mercredi, le lancement d'un programme gouvernemental pour l'amélioration du climat d'investissement en Tunisie, basé sur deux principaux piliers: la révision du système des autorisations exigées et la révision des procédures administratives, à même de réduire la bureaucratie.

Intervenant à l'ouverture des travaux du congrès national électif de l'UTICA, Chahed a fait savoir qu'à partir du début de février 2018, une liste définitive des autorisations indispensables pour la création d'un projet sera prête.

« le retard de l'administration à répondre à une demande pour l'obtention d'une autorisation quelconque, est automatiquement considéré comme approbation », a-t-il dit.

Et d'ajouter, dans le même contexte, que la BCT sera appelée à respecter un délai bien précis pour répondre aux demandes de transfert de devises à l'étranger.

Il a, de même, annoncé qu'une liste définitive des activités économiques nécessitant des autorisations sera publiée fin du premier semestre 2018, ce qui ancrera le principe de la liberté de l'investissement.

« Ainsi, les autorisations constitueront une exception qui se limitera à un nombre d'activités dont la santé, la défense... », a-t-il noté.

Par ailleurs, le chef du Gouvernement estime que grâce à ce programme, les procédures administratives nécessaires pour la création d'une entreprise seront révisées à la baisse de 9 à 5, ce qui permettra à un entrepreneur de fonder son projet dans un délai variant entre 48 heures et 72 heures.

"Ces mesures toucheront aussi à la logistique et plus précisément à l'ensemble des ports commerciaux, et principalement celui de Radès. Nous voulons, dans ce cadre, parvenir à améliorer les délais de manutention et de dédouanement, grâce à la simplification de plusieurs procédures", a encore ajouté Chahed, rappelant, dans ce cadre, l'objectif visé par le Conseil National de l'Exportation, soit celui de doubler les exportations tunisienne à l'horizon 2020.

Il a mis l'accent, par la même occasion, sur l'impératif de mettre en exécution les grandes réformes économiques et de booster l'investissement, qui favorisera la création d'emploi et de la richesse, à même d'impulser la croissance du pays.

Revenant sur le sujet des prix et des nouvelles taxes, le chef du Gouvernement a estimé que bien qu’elles (taxes) soient accablantes, elles permettront de rétablir les équilibres financiers.