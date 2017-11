Un parti politique derrière la rumeur de la mort du Président de la république

Noureddine Ben Ticha, conseiller politique du président de la République, est revenu dans Midi Show de ce lundi 20 novembre, sur la rumeur propagée sur les réseaux sociaux, annonçant la mort de Béji Caid Essebsi.

Noureddine Ben Ticha a déclaré qu'un des éléments en garde à vue a avoué son appartenance à un parti politique tunisien, évitant de dévoiler le nom de ce parti. « Ce réseau n'ont pas diffusé la rumeur d'une façon anodine ».

« Il s'agit de deux hommes originaires du nord-ouest et un autre élément de Gafsa (...) cet acte de mauvais goût et de grande bassesse ne doit plus se poursuivre ».

Il a ajouté que certains partis politiques sont agacés par la bonne prestation du Président de la République qui déploie tous ses efforts pour assurer la stabilité et la sécurité dans le pays. Ce genre de rumeur touchant le président de la république s'est multipliée et vise à perturber le travail de la présidence, semer la pagaille et ternir l'image du pays à l'étranger.

La rumeur a été publiée sur une fausse page attribuée à la chaîne française France 24, faisant été de la mort de Béji Caid Essebsi. Le logo de la chaîne a également été exploité.

La chaine a décidé de poursuivre les auteurs de cette rumeur.