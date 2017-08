Un rapport mondial accablant : les Arabes représentent 47% des terroristes

Le dernier rapport sur le développement humain de 2016 « Arab Human Development Report 2016 – Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality », publié par le PNUD est accablant pour les pays arabes. Il prévoit même une explosion dans la région qui constitue une véritable poudrière. En effet, selon le rapport, ce la leçon de qui est communément appelé « Printemps arabe » qui a éclaté dans six pays n’a pas été bien retenue par les régimes en place qui ont fait de la résistance à ce qu’ils considèrent comme un fléau pour éviter qu’ils ne se propage davantage parce qu’il menace leur pouvoir.

Les Arabes qui représentent 5% de la population mondiale sont, avec 45%, les plus gros fournisseurs de terroristes dans le monde. Ils représentent 68% des décès liés aux guerres, 47% des déplacés internes et 58% des réfugiés.

Les jeunes et les femmes sont les populations les plus vulnérables. Selon les statistiques les 15-29 ans sont au nombre de 105 millions, soit environ 30% de la population totale. Ils sont frappés de plein fouet par le chômage (30%) soit deux fois la moyenne mondiale. Pis, les jeunes n’éprouvent d’appartenance particulière à leur pays et s’identifient beaucoup plus à la religion, au tribut ou encore à la secte. Pourtant, ils sont la génération la plus instruite. Les femmes ne sont pas du reste puisque 50% d’entre elles ne trouvent pas d’emplois soit quatre fois la moyenne mondiale.