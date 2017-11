Un train part en avance de 20 secondes, la compagnie présente ses excuses aux usagers

Mardi, un train de la ligne Tsukuba Express au Japon est parti à 9h44 et 20 secondes au lieu de 9h44 et 40 secondes.

Au Japon, la ponctualité est le maître-mot pour les compagnies de chemins de fer. En 2014, le retard moyen des Shinkansen, les célèbres trains à grande vitesse de l’archipel, s’élevait à 54 secondes. Un chiffre qui fait pâlir n’importe quel usager des autres coppagnies de chemins de fer en Europe, que dire alors de la nôtre, mais qui n’a rien d’exceptionnel. En 1997, année record, il était de 18 secondes en moyenne.

Si les trains en retard peuvent exaspérer les passagers, les trains en avance ne sont pas forcément appréciés non plus. Mardi, la Metropolitan Intercity Railway Company, qui gère le Tsukuba Express reliant le quartier de Tokyo d’Akihabara à Tsukuba, au nord de la capitale nippone, a présenté ses excuses pour «le désagrément causé à ses usagers». En cause : un train censé quitter la station Minami Nagareyama à 9h44 et 40 secondes chaque matin. Le train de mardi n’a pas respecté l’horaire habituel et est parti avec 20 secondes d’avance, à 9h44 et 20 secondes. «L’équipage n’a pas vérifié correctement l’heure de départ», a fait savoir la compagnie, qui ajoute qu’aucun client ne s’est plaint de cette avance.