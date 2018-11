Une délégation de la DG Commerce de la commission européenne à l’UTICA

Dans le cadre des négociations bilatérales entre la Tunisie et l’Union Européenne pour la conclusion de l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA); une délégation européenne conduite parMadame Monika Hencsey, Chef d'Unité DG Commerce à la Commission Européenne et responsable des négociations ALECA pour la partie Européenne a été reçue, le 08 novembre 2018, au siège de l’UTICA, par M. Samir Majoul, président de l’UTICA en présence de M. Hichem Elloumi et Hamadi Kooli, vice-présidents de l’UTICA et de plusieurs membres du bureau exécutif et de présidents de fédérations.

A l’ouverture de la réunion, Mme Hencsey a souligné que cette réunion s’inscrit dans le cadre des discussions techniques en cours entre les deux parties en prévision du troisième cycle de négociations qui se tiendra à Bruxelles le mois prochain. Cette rencontre a pour objectif de mieux connaitre les attentes du secteur privé de l’ALECA les priorités des secteurs et des branches d’activités.

Cet accord a ajouté Mme Hencsey, devrait être perçu comme une opportunité pour promouvoir le développement de l’économie tunisienne et les négociations en cours se doivent de prendre en considération les visions des deux parties.

L’ALECA devrait aider la Tunisie à mettre en valeur ses capacités de développement et valoriser ses capacités économiques qui sont considérables et mettre en relief les filières porteuses et les secteurs susceptibles de faire l’objet de partenariat gagnant-gagnant.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le contingent de l’huile d’olive et, le problème de la simple transformation pour le secteur du textile et habillement, et la mobilité des personnes.

La réalisation d’études d’impact préalables pour les différents secteurs, la nécessité de mobiliser les moyens et les fonds nécessaires pour la mise à niveau et la convergence réglementaire, et les accords de reconnaissance mutuelle (ARM), ont été également au centre des discussions

Les deux parties ont également convenu l’organisation d’ateliers de sensibilisation sectoriels au cours du premier trimestre 2019 et ont mis l’accent sur l’importance et la nécessité d’une meilleure implication du secteur privé dans toutes les étapes des négociations.