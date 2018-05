Une délégation de rabbins européens et israéliens en Tunisie

Le pèlerinage juif de de la Ghriba s’est terminé en beauté et il a enregistré cette année un chiffre record jamais réalisé au cours des dernières années. Près de 6.000 pèlerins venus de plusieurs pays dont…Israël ont accomplis leurs rites dans de très bonnes conditions, prélude à une bonne saison touristique.

Le pèlerinage de cette année a été bien médiatisé et même certains médias israéliens ont été de la partie. Leurs journalistes se sont présentés sous de « vraies fausses identités » (européenne voire palestinienne) pour couvrir l’événement. Ils ont accompagné une forte délégation de rabbins européens et israéliens invités, selon la 7ème chaine israélienne Arutz Sheva, par le gouvernement. Cette chaine a diffusé un log reportages montrant les rabbins en compagnie de plusieurs hauts responsables tunisiens, la ministre du tourisme Selma Rekik Elloumi, le ministre des affaires religieuses et le mufti de la république Othman Battichk qui, a même, accordé une déclaration à ses envoyés sépciaux. Mais il parait que le « pauvre » a été berné par le journaliste de la chaine qui s’est présenté en tant que journaliste palestinien.

Sur son site officiel, la chaine a diffusé, en plus de la déclaration du Mufti, plusieurs photos de cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », selon le grand rabbin de Tunisie, Haïm Bitan. Pour le rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens, « les musulmans sont nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme islamique, l'extrémisme musulman et l'antisémitisme institutionnel en Europe et nous luttons ensemble contre la législation antireligieuse en Europe ».

De son côté, le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum a déclaré devant la délégation des rabbins que «la Tunisie est un pays qui respecte les religions» et a souligné que «le peuple tunisien vit en solidarité avec les juifs».

