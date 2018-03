Une famille entière dans une liste électorale

Au cours de son passage dans l’émission Midi Show, ce lundi 5 mars, Anis Jarboui, membre de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections a révélé qu'une famille entière a présenté sa candidature dans une liste électorale dans une circonscription. Mais cette liste a été invalidée parce que la loi électorale interdit des liens de parenté entre plus de deux membres dans une liste. D'un autre côté, il a estimé que les conditions de candidature pour les élections municipales sont plus complexes que les législatives ou la présidentielle et que les partis politiques ont trouvé plusieurs lacunes dans la composition de leurs listes.

Anis Jarboui a également constaté que 80% des listes indépendantes sont dirigées par des hommes et que la date limite de retrait des listes a été fixée pour le 29 mars 2018.

Sur un autre plan, il a assuré mars que 106 listes électorales sur 2174 ont été rejetées pour non respect des conditions de candidature publiées par l'ISIE.

Il a précisé que la justice administrative examinera les appels concernant les listes concernées, et ce en référence à des accusations relatives à l'abandon de listes par l'ISIE pour des raisons politiques, notamment 9 listes appartenant à l'Union Civile, dans la circonscription de Tunis 1.