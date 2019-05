Une femme anglaise se dit victime d’une opération imaginaire dans une clinique tunisienne

Des journaux britanniques dont le Mirror(tirage 1.700.000 exemplaires) ont révélé qu’une femme anglaise a été victime d’une arnaque dans une clinique tunisienne. Elle s’appelle Kelly Thompson et elle est âgée de 44 ans. Selon le Mirror elle a subi une opération dans une clinique connue de Tunis qu’elle a trouvée via un site Web reliant les patients à des médecins à l'étranger. L’opération consiste en une insémination artificielle beaucoup plus coûteuse au Royaume Uni, 5.000 euros contre 1.200 euros seulement en Tunis, frais de transport et d’hôtel compris. Et malgré l'absence de consultation préalable, elle a été impressionnée par la clinique à son arrivée à Tunis en septembre dernier.

«L’opération a été épuisante physiquement, mais j’ai quitté la Tunisie, ravie et espérant être une mère », a-t-elle déclaré. Mais elle fut horrifiée quand des médecins britanniques lui ont dit qu'ils ne pouvaient trouver aucune preuve que ses trompes de Fallope avaient été débranchées. « Quand on m'a dit que cela n'avait même pas été fait, à part trois cicatrices traces d’une incision, je me suis sentie malade. » Des tests effectués à la Leeds Fertility Clinic en février ont révélé des signes de sa stérilisation initiale mais n'ont révélé «aucune preuve» d'une procédure d'inversion. « Je me suis sentie violée », a-t-elle déclaré.

Contacté, le chirurgien de Kelly a affirmé au Sunday Mirror qu'il avait opéré Kelly avec une intervention chirurgicale en trou de serrure.

Il a déclaré: «Avant l'intervention, elle avait subi une hystérosalpingographie - une radiographie de l'utérus et des trompes de Fallope - et nous avons expliqué que le succès de l'opération n'était pas certain.

« J'ai des photos et la vidéo qui prouvent que l'opération était bien faite. »

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mum-violated-after-uk-doctors-14996117