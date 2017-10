Une fondation américaine : la corruption était plus contrôlée sous Ben Ali

La Fondation Carnegie pour la paix internationale (en anglais : Carnegie Endowment for International Peace) est une organisation non gouvernementale et un cercle de réflexion et d’influence global (think tank) dédiée au développement de la coopération interétatique et à la promotion des intérêts des États-Unis sur la scène internationale. À travers des recherches, des publications et des conférences, la fondation explore de nouvelles approches dans le domaine des affaires étrangères. Cette fondation dont les membres ont été reçus par le chef du gouvernement Youssef Chahed, a publié, le 25 octobre, les résultats d’une enquête qualitative sur la corruption en Tunisie réalisée entre Juillet et Août 2017 auprès de 391 Tunisiens pour comprendre comment ils perçoivent la corruption dans leur pays.

Il ressort des résultats de cette enquête que la corruption était plus contrôlée sous l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali et que maintenant elle est devenue endémique et ressentie dans la vie de tous les jours des citoyens. Seulement 2% des personnes interrogées considèrent qu’il y a plus de corruption pendant l’ère de Ben Ali.

Par contre, la majorité absolue pense, soit 64%, que le gouvernement n’a pas réussi dans sa lutte contre la corruption.