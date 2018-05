Dans le but d’encourager les partenariats avec des groupes et entreprises étrangères de référence internationale et booster les exportations tunisiennes hors produits traditionnels, et dans le cadre de l’accord de partenariat interentreprises pour l’exportation signé entre la Tunisie et la Fédération de la Wallonie du Royaume de la Belgique, le CEPEX en collaboration avec l’agence gouvernementale Belge Wallonie Bruxelles International « W.B.I » et l’agence d’exécution privée mandatée « FOPROCI S.A.B.L » a organisé au bénéfice des 5 entreprises tunisiennes opérant dans le secteur pharmaceutique et science de la vie, une mission de formation et de Networking dans la région de Wallonie-Bruxelles du 6au 12 mai 2018

Cette mission a ciblé les entreprises tunisiennes désireuses de nouer des partenariats technologiques et financiers avec des entreprises et laboratoires de référence wallons actifs dans les métiers des sciences de la vie.

Il s’agit notamment de permettre aux entreprises tunisiennes d’acquérir les technologies et les compétences nécessaires pouvant leur permettre de mieux se développer à l’international notamment en Europe occidentale, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest

Suite à cette mission, des opportunités réelles de partage sont mises en lumière. Il s'agit notamment de réaliser une action triangulaire Tunisie-Wallonie pour favoriser l'accès des produits pharmaceutiques et cosmétiques tunisiens au Sénégal.