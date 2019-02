UTICA-EUROMED-GEFI : Signature d’une convention de coopération

La Fédération Nationale de l’Artisanat, affiliée à l’UTICA, la GE.FI. S.P.A (Italie), et EUROMED ont signé, le 19 février 2019 au siège de l’UTICA, un mémorandum d’entente pour la promotion et le développement des jeunes artisans et leur formation au développement des entreprises artisanales.

La cérémonie de signature s’est déroulée sous la présidence de M. Samir Majoul, président de l’UTICA, en présence de M. Salah Amamou, président de la fédération nationale de l’artisanat, M. Antonio Intiglietta, président de la GEFI, Société organisatrice de la foire de Milan, Dr. Marco Polverari Directeur d’EUROMED et de M. Lorenzo Fanara, Ambassadeur d’Italie à Tunis ainsi que plusieurs professionnels du secteur de l’artisanat et des membres du bureau exécutif national de l’UTICA.

Prenant la parole à l’occasion lors de cette cérémonie, M. Samir Majoul a souligné que l’artisanat constitue l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie de la Tunisie et l’une des activités professionnelles les plus anciennes et la mieux répartie à travers le pays. Elle est créatrice de postes d’emplois, de richesses et constitue une importante source de devises pour le pays.

L’artisanat a ajouté M. Majoul, est un secteur primordial pour la vie économique et sociale de notre pays. Il constitue en effet un levier très important de lutte contre le chômage et joue un rôle considérable dans la préservation de l’authenticité traditionnelle.

M. Salah Amamou, président de la fédération nationale de l'artisanat, a souligné l'importance de la coopération avec la société internationale d'exposition GEFI, qui organise la plus grande exposition des produits de l’artisanat à Milan, en Italie. Cette foire, a ajouté M. Amamou, enregistre la participation de représentants de très nombreux pays du monde soulignant par ailleurs que l'accord signé aujourd’hui comprend un programme intégré d'échange d'expériences et de savoir faire et l'organisation de stages de formation pour les artisans en plus du marketing électronique pour promouvoir l’artisanat tunisien.