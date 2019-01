Vague de froid : distribution d’aides au profit de 600 familles à Ain Drahem

Le ministre des domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Hédi Mekni a assisté, dimanche, à Ain Drahem (gouvernorat de Jendouba) à la distribution d’aides au profit de plus de 600 familles qui affrontent la vague de froid enregistrée, depuis une semaine dans la région.

Ces aides ont consisté en des couvertures, des produits alimentaires, des vêtements et des équipements de chauffage, outre des aides supplémentaires au village Kef Dharabine à Ouled Hlel en raison de ses spécificités naturelles et dont les habitants ont vécu plusieurs difficultés avant le remplacement de leurs taudis par des logements, après la vague de froid enregistrée, au cours de l’hiver 2012.

A noter qu’environ 50 Millions de Dinars sous forme d’aides permanentes et conjoncturelles et 70 mille tonnes de produits alimentaires ainsi que des couvertures et des équipements de chauffage sont accordés, chaque année, au gouvernorat de Jendouba, selon les rapports du ministère des affaires sociales. D’où la nécessité de changer cette politique de l’Etat adoptée, depuis l’indépendance, à travers l’utilisation de ces montants alloués aux aides à la création de petits et moyens projets permettant la création d’emplois, la sédentarisation des habitants et l’impulsion du rythme de développement de la région.

Mekni a fait savoir, dans une déclaration, à l’agence TAP, que les autorités suivent de près les programmes décidés au profit des familles démunies, essentiellement celui annoncé par le chef du gouvernement Youssef Chahed le 5 janvier 2019 dans la région de Mechroua (gouvernorat de Jendouba). En plus des couvertures, produits alimentaires et équipements de chauffage, le programme consiste à présenter des aides financières à mille familles réparties entre les gouvernorats de Jendouba (350), Kasserine (200), Siliana (200) et du Kef (250).

Le programme comprend, également, l’aménagement de routes vicinales, la mise en place de panneaux photovoltaïques, le suivi de l’exécution du programme d’éradication des logements rudimentaires dans le gouvernorat de Jendouba dont le démarrage a été lent en dépit de l’urgence de la situation.

Le ministre a précisé que sa visite, au cours de laquelle, il a rencontré plusieurs citoyens vise à relever les carences et difficultés auxquelles il faut palier dans les meilleurs délais et à apporter le soutien nécessaires aux familles souffrant de la vague de froid et vivant des difficultés nécessitant une intervention du gouvernement.

Les hauteurs du nord-ouest du pays, notamment la région de Ain Drahem connaissent, depuis une semaine, une vague de froid accompagnée au cours des trois derniers jours de quantités considérables de neige qui ont été précédées de mesures ayant permis d’y faire face mais lesquelles ont, toutefois, causé l’isolement de certains villages des délégations de Fernana et de Ghardimaou, révélant la forte détérioration de l’infrastructure de base nécessitant son réaménagement, selon plusieurs citoyens.