Verset coranique dans une épreuve de physique : les explications du professeur concerné

Le professeur auteur de l’épreuve de physique dans le collège pilote de Kairouan contenant un verset du Coran, écrit en arabe, a reconnu l’avoir utilisé à bon escient. Il s’agit du verset 125 de la Sourate « Al Anaam » : « Celui que Dieu veut guider, Il ouvre son cœur à la soumission (al-islâm). Et celui qu'Il veut égarer, Il lui resserre et oppresse la poitrine comme à quelqu'un qui voudrait grimper au ciel. Dieu jette ainsi l'opprobre sur les mécréants ».

Dans une vidéo diffusée sur la chaine Youtube, il a expliqué avoir utilisé ce verset dans le cadre de la multidisciplinarité et l’alternance codique qui est une alternance d’au moins deux codes ou deux langues. Pour décoder un contexte scientifique on peut utiliser la langue maternelle », a-t-il expliqué. Et ça « un objectif pédagogique ».

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=1sqR8sBy5PU&feature=share